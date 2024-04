Vídeo: Confira a reação de Davi ao ver o sucesso de 'Calma, calabreso' | A TARDE

Após vencer o Big Brother Brasil 24, Davi começou a receber as informações sobre a repercussão em Salvador e pelo resto do Brasil do bordão 'Calma, Calabreso'.

Durante o Bate Papo BBB, ele contou a história do meme e contou que, em Salvador, tinha o costume de chamar os amigos de 'calabreso' nos babas.

Em seguida, ele assistiu a um vídeo sobre a repercussão do meme no carnaval e a música de Bruno Magnata, que viralizou durante a folia momesca.

Confira a reação do baiano.