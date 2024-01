Vídeo: Rodriguinho detona show de Ludmilla no BBB | A TARDE

Rodriguinho demonstrou antipatia durante o show de Ludmilla, na noite de sábado (13), no BBB 24. O pagodeiro ficou de braços cruzados e se afastou dos colegas de confinamento quando a ‘Rainha da Favela’ entrou em cena no reality show, exibido na TV Globo. Em seguida, ele sentou enquanto os outros se divertiam e interagiam com a cantora.

Após o término do show, Rodriguinho fez críticas contra Ludmilla. “Isso é música? 'Bate com o peru na minha cara'? Nunca vou gostar disso…”, disparou o pagodeiro para Wanessa Camargo e Alane.

Rapidamente, a postura de Rodriguinho repercutiu entre os internautas, que não pouparam críticas ao pagodeiro. "Confesso que não entendi a postura do Rodriguinho durante o show da Ludmilla. Ele ficou distante e com as mãos para trás, só indo para frente do palco quando ela terminou o show. Sei lá", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter) .

“Pode ser por causa de uns ‘detalhes’, tipo ser mulher, talentosíssima, a própria realeza do funk, amada e admirada pela realeza do samba e do pagode, e abençoada por Bey”, acrescentou uma segunda pessoa. "Rodriguinho de braços cruzados, confusão só o ombro, tendo que ENGOLIR O ESPETÁCULO DELA", disparou a página Africanize.