Vídeo: segunda festa de Beatriz toca Edson Gomes | A TARDE

Líder pela segunda vez no BBB 24, Beatriz ganhou a sua segunda na casa. Nesta quarta-feira, 13, ela curtiu a música “Camelô”, de Edson Gomes. O tema da festa é "Show de Talentos".

Na primeira festa de Bia, essa foi a canção que abriu o evento. Ao escutar novamente o som, ela voltou a agradecer aos céus.

“Obrigada, obrigada, obrigada... Obrigada, Deus”, repetiu a Líder, rodopiando pela pista de dança.

A decoração da festa foi montada com palco e painel intitulado "Brasil do Brasil", além de elementos representativos do teatro, TV e produção de conteúdo digital.





Reprodução / TV GLOBO