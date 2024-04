Vinicius, do BBB 24, sofre grave acidente de ônibus; veja vídeo | A TARDE

O ex-BBB Vinicius Rodrigues sofreu acidente de ônibus na madrugada desta segunda, 8, enquanto viajava de Maringá, no Paraná, para Londrina. O veículo em que o paratleta viajava capotou, mas o ex-brother não teve ferimentos graves. Uma pessoa morreu e outras 30 ficaram feridas.

Vinicius, que perdeu uma das pernas em um acidente automobilístico há cerca de 10 anos, contou sobre o acidente em seu Instagram. “Livramento. Acidente grave. Ônibus que eu estava capotou. Consegui abrir a emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem, ferimentos leves da pancada. Mais um livramento. Deus sempre com seus anjos me guardando”, disse ele.

Em seguida, ele contou como teria acontecido o acidente. “Estava voltando de Maringá, a caminho de Londrina. Uma caminhonete, acho, entrou na frente do ônibus. O ônibus tirou, acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado”, relatou.

Assista ao vídeo:

O motorista da caminhonete, de 46 anos, morreu na hora, segundo o portal local Banda B. A passageira do automóvel, de 42, sofreu ferimentos graves e foi levada ao hospital. O motorista do ônibus, de 56, ficou preso nas ferragens do veículo, foi socorrido com ferimentos graves e levado ao hospital. Ao menos 30 pessoas ficaram feridas no interior do coletivo.