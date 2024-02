Vinicius Rodrigues é o quinto eliminado do BBB 24 | A TARDE

O BBB 24 agora conta com um participante a menos. Isso porque Vinicius Rodrigues foi o quinto eliminado da casa mais vigiada do Brasil. O brother foi o que recebeu menos votos no paredão de terça-feira, 23.

Assim como nos paredões anteriores, o participante menos votado pelo público seria o eliminado. Confira o percentual da votação:

Alane: 40,85%

Marcus Vinicius: 20,75%

Pitel: 15,96%

Luigi: 12,52%

Vinicius Rodrigues: 9,92%

O paredão desta semana foi quíntuplo. Alane foi a indicação do líder Rodriguinho. No contragolpe, a participante resolveu puxar Pitel. Vinicius foi o mais votado pela casa. Ele também tinha direito a um contragolpe e indicou Marcus Vinicius.

Os dois indicados pelo contragolpe, Pitel e Marcus Vinicius, também tiveram que escolher alguém para o paredão. Em consenso, os dois decidiram indicar Luigi.

Agora, 20 participantes continuam na disputa pelo prêmio.