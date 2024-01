Vinicius Rodrigues foi atendente aos 16 teve a perna amputada aos 19 | A TARDE

Camarote do BBB 24, Vinicius Rodrigues, aos 19 anos, enfrentou uma reviravolta em sua vida após um acidente de moto em Maringá, Paraná, que resultou na perda de uma perna. Enquanto se recuperava, recebeu a visita inspiradora da medalhista paralímpica Terezinha Guilhermina, desencadeando seu sonho de se tornar um atleta paralímpico.

Antes de sua jornada no atletismo, Vinicius aspirava ser jogador de futebol, mas encontrou no esporte individual a independência que buscava. O atletismo não apenas o levou a superar desafios físicos, mas também o levou a explorar o mundo, participando de competições em Dubai, Paris, Portugal e Alemanha.



Seu passado inclui o judô na infância, experiências de trabalho como atendente em uma rede de fast food e venda de bombons nas ruas. Amante de música, especialmente funk, trap e rap, Vinicius revela sua paixão pela dança desde a infância, prometendo agitar a casa do BBB.

Além de seu otimismo contagiante, Vinicius destaca sua felicidade e senso de humor, mostrando que saiu da cirurgia já fazendo piadas. Comparado fisicamente ao ex-BBB Fred Bruno, Vinicius brinca com a diferença e ressalta sua beleza singular.

O atleta, admirador do piloto Ayrton Senna, exibe em uma de suas próteses a pintura do capacete do tricampeão de Fórmula 1. Sua participação no BBB é impulsionada pelo desejo de proporcionar uma vida melhor para sua filha e aposentar sua mãe, agradecendo ao esporte por oferecer essa oportunidade. Vinicius Rodrigues entra na casa não apenas em busca do prêmio, mas como um exemplo vivo de superação e resiliência.