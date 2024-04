Wanessa Camargo dá “gelo” em produção do BBB e preocupa a Globo | A TARDE

Mesmo tendo sido expulsa por agredir o baiano Davi Brito, Wanessa Camargo é uma presença esperada pela produção do BBB 24 na grande final, marcada para acontecer na próxima terça-feira, 16. No entanto, a ida da cantora ainda é uma dúvida para quem trabalha no reality show da Globo e até mesmo para a sua equipe.

Todos os participantes do programa foram convidados, até mesmo a influenciadora Vanessa Lopes, que desistiu do programa em janeiro. Ela já confirmou a ida, mas, segundo a Folha de S.Paulo, a filha de Zezé Di Camargo ainda não respondeu sobre sua presença.

Conforme a publicação, a cantora está incomodada com o tratamento que recebeu após sua expulsão do reality show, e existe uma preocupação na Globo, já que nunca um participante da edição deixou de ir a uma final quando convidado desde que o programa começou, em 2002.

Além disso, a falta de Wanessa seria ruim para questão mercadológica, porque daria a entender que a produção não conseguiu manter uma boa relação com uma participante famosa, o que pode gerar dor de cabeça para futuros convites nas temporadas seguintes.

De acordo com o F5, a Globo garantiu que Wanessa foi convidada, mas que não confirmou sua presença até agora. A equipe de Wanessa Camargo disse que não tem uma resposta sobre a sua presença na final do BBB 24.