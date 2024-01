Wanessa Camargo diz que entrou no BBB endividada: "meses sem show" | A TARDE

Giovanna Lima e Beatriz Reis abriram o jogo sobre finanças e revelaram preocupações neste sábado, 13. A nutricionista iniciou a conversa com um desabafo.

"Ainda deixei dívida pra trás. Vou precisar trabalhar igual a uma vagabund@ para poder pagar minhas coisas." Beatriz, vendedora do Brás, concordou: "Nem me fala, Giovanna!". Wanessa Camargo também entrou na discussão: "Tá todo mundo endividado."

No papo, Beatriz brincou com Wanessa sendo filha de Zezé. Wanessa retrucou, sugerindo que Beatriz seria filha de Chitãozinho. Em um momento sério, a cantora explicou suas dificuldades financeiras.

"Eu tive que recorrer a pessoas pra me ajudar a pagar as contas. Como é que paga as contas sem trabalhar? Eu pago com show."

Beatriz compreendeu quando soube que Wanessa cancelou alguns shows. "Ah, porque você cancelou?", perguntou Beatriz. Wanessa revelou a situação real.

"As minhas contas, eu tive que cancelar show, e minha renda é de show! É tudo de show, se eu não faço show, como é que pago minhas contas? Três meses sem fazer show, tive que pegar dinheiro emprestado pra lá e pra cá. E os shows que eu cancelei, eu tive que pagar multa."

A revelação de que Wanessa está pagando multa pelos shows cancelados surpreendeu não apenas Giovanna, mas também muitos internautas. "Eu não acredito que essa aí tá em fim de carreira mesmo, meu pai amado, ela era o auge, gente", expressou um. "A reação da Giovanna é a melhor", brincou outro. "Ué, mas ela não tinha o dobro do patrimônio dos pais que já eram milionários?", alfinetou uma terceira.