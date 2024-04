Wanessa Camargo e Vanessa Lopes devem pintar na final do BBB 24 | A TARDE

Na reta final do Big Brother Brasil 24, que se encerra no próximo dia 16 de abril, a Globo teria batido o martelo sobre as participações das ex-BBB's Vanessa Lopes e Wanessa Camargo, na festa da grande final do reality.

Fugindo da decisão tomada na última edição do reality, quando participantes expulsos do programa não iam para festa de encerramento, a emissora enviou convites para todos os participantes desta edição, incluindo Wanessa Camargo, expulsa por agressão contra Davi Brito.

A tiktoker Vanessa Lopes também foi convidada, mesmo após ter apertado o botão de desistência do programa, abrindo mão do prêmio milionário. Apesar dos convites terem sido enviados, ainda não há confirmação de quais ex-participantes estarão presentes na cerimônia.

Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, do F5 (Folha de S. Paulo), a grande final do reality não contará com apresentações de bandas ou artistas, e sim, focará em contar a história do programa.