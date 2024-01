Wanessa Camargo odeia quem fala alto, é vegana e não sabe cozinhar | A TARDE

Wanessa Camargo, 41, traz uma vida repleta de acontecimentos marcantes. Seu casamento com Marcos Buaiz, que durou 17 anos, foi celebrado em grandiosa cerimônia contou com 700 convidados e 48 padrinhos. Mãe de dois filhos, pediu à mãe, Zilu Camargo, para cuidar deles durante seu confinamento no BBB 24.

Ela abriu um show de Beyoncé no Brasil, mas confessa ter estado tão apavorada que mal conseguiu aproveitar o momento. A cantora, que enfrentou vaias no início de sua carreira no prêmio Multishow, mostrou resiliência ao longo do tempo.

Em seu relacionamento com Dado Dolabella, reatou após mais de 20 anos separados. Vegana por questões éticas, Wanessa não se considera uma cozinheira habilidosa, mas destaca sua organização e habilidades domésticas.

Contratou uma empresa para cuidar de sua imagem, mas rompeu o contrato, sentindo-se "muito programada". No BBB 24, promete autenticidade e desafios, enquanto revela não suportar pessoas que falam alto.