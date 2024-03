Wanessa e Yasmin reavaliam game: "Davi estava certo em toda situação" | A TARDE

Davi causou um alvoroço no Big Brother Brasil ao aconselhar Yasmin durante uma festa sobre suas companhias na casa, o que foi mal interpretado na época.

Agora, Yasmin e Wanessa entenderam que Davi apenas queria alertá-la, após uma conversa com Fernanda. Elas concluíram que MC Bin Laden foi o responsável por amplificar a situação.

“O Davi estava certo em toda situação”, disse Wanessa. Yasmin então recordou: “O Davi me tirou de uma festa, um dia, e falou que gostava muito de mim e que ele estava preocupado comigo lá fora, com a minha carreira, por eu estar andando com os gnomos e eu posso me queimar”, disse.

Elas admitiram ter visto a fala de Davi como sem noção, mas atribuíram a amplificação da "maldade" a MC Bin Laden.