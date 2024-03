Xenofobia: Fernanda é acusada após dizer que Davi vem "do c* da Bahia" | A TARDE

Em conversa com Pitel e Michel, Fernanda descartou uma possível comparação entre as situações vivenciadas por Davi e por Nizam no Big Brother Brasil.

Conversando sobre a expulsão de Wanessa, Pitel sugeriu que Nizam e Davi passaram por situações parecidas e foi repreendida por Fernanda.

"Mas comparar, também, Davi, que deve ter vindo do cu da Bahia, com Nizam, que viajou o mundo inteiro, teve acesso a muitas outras coisas, é complicado. O garoto tem uma educação impecável, fala nove línguas, já viu de tudo um pouco", disse Fernanda.

A declaração causou revolta em vários internautas e o termo 'Cu da Bahia' figurou entre os assuntos mais comentados do X/Twitter.

Vale pontuar que Nizam fez comentários ofensivos sobre o corpo de uma mulher, enquanto Davi foi agredido por uma mulher.

O influenciador carioca Adalberto Neto citou que Fernanda entrou em três pautas, raça, classe e xenofobia.

"Raça por colocar o Nizam num lugar superior. Classe por que ela julga o Davi inferior por não ter o acesso que o Nizam tem e a xenofobia por que ela diz que ele vem lá do cu da Bahia".

Quem também repercutiu a fala de Fernanda foram internautas. Uma delas compartilhou uma foto do mapa de Cajazeiras.

"E essa é Cajazeiras... Bairro do Davi... O Cu da Bahia para uns. Cajazeira é maior bairro do Brasil. Tão grande que se divide da Cajazeiras 1 à 14 e tem 1 milhão de pessoas. Cheio de memórias, de um povo aguerrido, que não tem medo de viver. Xenofobia é crime e n gíria".

Já outra compartilhou uma foto do Elevador Lacerda e pediu respeito. "CU DA BAHIA, primeira capital do país. Respeita o nordeste. Respeita a Bahia".

Confira o vídeo.