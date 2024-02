Yasmin Brunet afirma que já viu extraterrestre | A TARDE

A sister Yasmin Brunet disse que já viveu experiências com extraterrestres durante uma conversa com os colegas de confinamento no BBB 24. A modelo afirmou ainda que eles estão cada vez mais próximos de chegar ao planeta Terra.

“Eles estão para vir, gente, é só ver as paradas do Pentágono. Está todo mundo falando que é real. Os EUA falaram que é real. Pode ser que eles já apareceram lá fora e vocês não sabem. Eles estão para vir”, avisou.

Ao ser questionada por Michel se ela não tinha medo dos ETs, Yasmim respondeu: “Lógico que eu tenho, tem os ruins, né? Tem várias raças – pleiadianos, arcturianos, reptiliana, greys… Eu já vi um numa meditação”, detalhou.