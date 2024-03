Yasmin Brunet diz que já viveu caso com MC Daniel: "Agora é só amigo" | A TARDE

A modelo e ex-sister do BBB Yasmin Brunet comentou, na quinta-feira, 14, sobre sua relação com MC Daniel e esclareceu pontos sobre as diversas especulações de romance na internet. Ela deixou claro que viveu um suposto romance com o cantor antes do programa.

“Agora é só amigo”, deixou claro, para a surpresa dos apresentadores.



O comentário aconteceu durante sua participação no Mesacast (Globoplay). Segundo a modelo, ela já conversou com Daniel aqui fora.



“Falei com ele. Ele é maravilhoso, sério, ele é um grandíssimo amigo. Tenho um carinho gigantesco por ele, pela mãe dele, pela família dele, pelos amigos”, disse, ao ser questionada se já tinha conversado com o funkeiro.