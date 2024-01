Yasmin Brunet fala sobre Medina e detona 'family' do ex | A TARDE

Grandona e sem medo, Yasmin Brunet abriu o jogo sobre os rumores de que ela teria sido responsável pelo racha entre Gabriel Medina e a mãe, Simone, enquanto ela era casada com o surfista. A modelo e influencer decidiu colocar os pontos nos is e esclarecer o caso durante uma conversa com Wanessa Camargo na quinta-feira, 11, no BBB 24.

O assunto veio à tona após Wanessa Camargo questionar a loira sobre por que ela era apontada na imprensa e em perfis de fofoca como a causadora do racha na família de Medina. “Qual a confusão que você fez? Desculpe. É o negócio do Medina, a separação?”, questionou a filha de Zezé Di Camargo.

Em resposta, Yasmin Brunet desmentiu os rumores e criticou o ex-marido por ter se limitado ao se pronunciar sobre as acusações. “Deve ser porque eu separei uma família, segundo os fofoqueiros, porque era um pobre coitado que não sabia tomar as próprias decisões de se afastar de alguém ou não”, disparou a BBB.