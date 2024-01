Yasmin Brunet fala sozinha, é tímida e acredita em sereias | A TARDE

Participante do Camarote, a modelo e empresária Yasmin Brunet acredita em sereias. Este, inclusive, é seu apelido e emoji nas redes sociais.

Filha da ex-modelo Luiza Brunet e do empresário argentino Armando Fernandez, diz que fala muito sozinha. “Eu faço terapias comigo mesma”.

Ela diz ainda que se irrita com pessoas falsas e mentirosas: “Aquela que não mostra quem é de cara, fica vindo pelos cantos, falsa, mentirosa...”

Yasmin já atuou em ‘Verdades Secretas’ e fez cenas de nudez ao lado do ator João Vitor Silva. Ela foi casada com o modelo Evandro Soldati e com o surfista Gabriel Medina.

A modelo pratica ioga, é vegetariana e uma grande defensora dos animais e considera-se uma pessoa excêntrica. "Eu sou uma confusão".