Yasmin Brunet, mais uma rival de Davi, deixa o BBB | A TARDE

Aos poucos, o baiano Davi vai vendo seus principais rivais dentro do Big Brother Brasil indo embora. Depois de Wanessa Camargo, Rodriguinho e Michel vazarem da casa, na noite desta terça-feira (12), quem deu adeus ao reality foi Yasmin Brunet.

A modelo e empresária, de 35 anos, levou 80,76% dos votos do público. Ela encarou sua segunda berlinda com Lucas Calabreso, que obteve 16,84% da votação, e Isabelle, votada apenas por 2,4% da galera.

Yasmin foi para o Paredão após ser indicada pela líder Bia. Nos dias anteriores, Yasmin protagonizou muitos embates com Alane e, principalmente, Davi. Dessa forma e com a fama de 'planta', a ex-mulher do surfista Gabriel Medina foi ganhando a antipatia do público.