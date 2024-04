Yasmin Brunet reencontra Wanessa Camargo após BBB 24 | A TARDE

A influenciadora e modelo Yasmin Brunet colocou um ponto final nas dúvidas dos fãs sobre o rumo da amizade entre ela e Wanessa Camargo. Membros do grupo Camarote, elas eram aliadas no BBB 24, mas não tinham se visto desde que saíram do reality.

Como a dupla foi ‘cancelada’ pelos telespectadores, havia o boato de que esse afastamento aconteceu com o objetivo de limpar a imagem das artistas. Porém, neste domingo, 7, a ex-mulher de Gabriel Medina publicou um story no Instagram de mãos dadas com a filha de Zezé Di Camargo e afastou as especulações.



Ao som de uma música da cantora Taylor Swift, que embalou vários momentos da passagem delas pelo reality show, Yasmin postou um vídeo de mãos dadas com Wanessa, fazendo uma brincadeira que elas faziam dentro da casa. Vale lembrar que a loira afirmou que não tinha visto a aliada antes, porque ela estava "reclusa" após ser expulsa por agredir Davi Brito.

Assista ao vídeo:

Reprodução | Redes Sociais

A publicação movimentou a internet e animou a galera que acompanha as duas. Poucos minutos depois, a filha de Luiza Brunet fez uma live para contar aos seguidores que vai responder caixinha de perguntas e interagir mais, até que se deparou com Pitel e Fernanda acompanhando a transmissão ao vivo e revelou que fará um churrasco com o grupo Gnomos.



O evento é apenas para aliados e vai acontecer na próxima quinta-feira, 11, em São Paulo. “É o dia que vamos nos encontrar”, prometeu Yasmin.