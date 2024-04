Yasmin Brunet teria romance com influenciadora; saiba quem é | A TARDE

A modelo e ex-BBB Yasmin Brunet está vivendo um affair com a cantora e influenciadora Mia Carvalho, de 24. A relação tem sido mantida fora dos holofotes, mas já gera até mesmo torcida nas redes sociais.

Yasmin Brunet é menos discreta nos elogios do que Mia e os comentários tem gerado atenção dos seguidores. Existe até mesmo um 'ship': Yasmia.

Mia é modelo e costuma postar seus looks, viagens e os treinos. Ela tem quase 3 milhões de seguidores no Instagram e TikTok.

Num podcast gravado no ano passado, Mia deu algumas características do tipo de mulher que ela gosta: "Mulher patricinha". "Gosto de mulher bem feminina, não ser 'ratinho de laboratório. Como estou solteira e as héteros querem só me beijar, não é um problema".

Nas redes sociais, seguidores das duas notam algumas pistas do relacionamento. Em uma caixinha de perguntas no Instagram, Mia respondeu que seu perfume favorito é o mesmo que Yasmin já disse que usa. Já a loira publicou o trecho de uma música que fala do signo de escorpião, o mesmo de Mia.

Yasmin Brunet nunca assumiu um relacionamento com outra mulher. Recentemente ela esteve casada com o surfista Gabriel Medina. Em seguida, esteve em um affair com o cantor MC Daniel. No entanto, desde antes do BBB já estaria com Mia.