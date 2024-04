Yasmin cria grupo no Whatsapp dos Gnomos e deixa 2 de fora; saiba quem | A TARDE

Dois participantes do quarto e grupo Gnomo ficaram de fora do grupo no Whatsapp criado por Yasmin Brunet. A informação foi revelada pela própria modelo.

Em participação no 'Mesa Cast', ela contou que, em breve, os integrantes do grupo vão se reunir em um churrasco.

"Vai ser essa semana", contou.

“Se ela falasse que teve eu ia falar assim: 'Por que você não me convidou?'”, brinca Wanessa. “Não é todo mundo”, revela Yasmin.

Tanto Vanessa Lopes quanto Wanessa Camargo, que desistiu e foi expulsa, respectivamente, ficaram de fora do grupo.

“Tudo que me botarem eu estou indo”, brinca Lopes.

"Eu não coloquei elas por causa de coisas que estavam acontecendo fora da casa que elas precisavam do tempo delas", explicou Yasmin.