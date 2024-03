Yasmin já foi chamada de “inútil” outras vezes, mas reação mudou | A TARDE

A relação entre Davi Brito e Yasmin Brunet no BBB 24 vai de mal a pior. As coisas pioraram ainda mais depois que o baiano chamou a modelo de “inútil” ao indicá-la ao Paredão na noite do último domingo, 3. No entanto, essa não foi a primeira vez em que a sister é alvo de um comentário como esse. O que mudou foi a reação da loira.

Ontem, quando o apresentador Tadeu Schmidt pediu para que Davi explicasse sua indicação, ele respondeu: “Eu puxo a Yasmin porque acho ela uma jogadora inútil dentro da casa, do meu ponto de vista. Não vejo ela se movimentar no jogo, e no dia que ela se movimentou, foi para prejudicar a casa inteira. [Foi para] colocar todo mundo no Paredão, porque ela não estava no VIP. Hoje, que ela está no VIP, não se toca mais nesse assunto, de ir para o Tá Com Nada. Puxo ela para o Paredão. Vai junto comigo”, concluiu.

a cara da leidy no espelho quando o davi diz que acha a yasmin inútil pic.twitter.com/ORtz3XUhjE — luscas (@luscas) March 4, 2024

Mais tarde, Yasmin conversou com Leidy e disse que a fala de Davi “fez mal” a ela “depois do que ele fez com a Wanessa”. “E agora me chamar de inútil? Te juro por Deus. Fraco pra c*ralho. Homem fraco pra c*ralho”, disse.



Yasmin continuou: “Ele é igual à Alane. Adoram fazer isso em ao vivo, os dois são iguais. Pegam coisas que acontecem e contorcem para serem os centro das atenções, os dois são mal educados pra c*ralho, sem respeito. O jogador fraco faz isso, porque não tem argumento, tem que usar a falta de respeito”.



“Não vou ser subterrânea como ele, não vou entrar no joguinho dele. Depois do que fez com a Wanessa ainda vem e faz isso? Ele é desumano. Tóxico para c*ralho. P*** que p***. Falta de respeito da p***. Pai, mãe, obrigado por terem me dado educação”, concluiu.

A Yasmin DETONANDO o Davi e ele ouvindo TUDO. 🗣️ #BBB24 pic.twitter.com/egVEMCTHxT — POPTime (@siteptbr) March 4, 2024

Reações diferentes



Yasmin também foi chamada de inútil pelo atleta paralímpico, Vinícius Rodrigues, e pelo dançarino Luigi, no Sincerão. No entanto, a reação dela foi diferente e chamou a atenção dos internautas.



“Yasmin foi chamada de INÚTIL no Sincerão tanto pelo Luigi quanto pelo Vinícius. Mas só ficou com raiva do Luigi como tá agora do Davi. Pro Vinícius camarote branco, ela até elogiou”, disparou uma usuário do X (antigo Twitter).

Yasmin falando que Vinicius “mandou bem” ao chamá-la de inútil no Sincerão.

Parece que branco chamar ela de inútil tudo bem.#BBB24 #RedeBBB #ForaMichel pic.twitter.com/1w23oLNZdM — Suzy Muniz (@SuzyMun1z) March 4, 2024