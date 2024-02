Zezé di Camargo elogia filha após papo "cabeça" com Davi | A TARDE

Zezé di Camargo se mostrou muito orgulho com as atitudes da sua filha no Big Brother Brasil 24. Por meio dos stories no Instagram, o sertanejo disse que Wanessa era "cabeça" após um papo dela com Davi.

"Vendo o diálogo da minha filha com o Davi... Só vou falar uma coisa pra vocês: estou muito orgulhoso da minha filha. Que coerência, que conversa bacana, que papo bacana. Como ela é cabeça... Eu sou pai dela e estou aprendendo com ela. Assiste esse diálogo, você que está no Brasil, assiste inteiro pra você entender como é a vida", comentou Zezé.

O artista está em Orlando, nos Estados Unidos, mas estava acompanhando o programa na madrugada desta quarta, 7.

O diálogo

Depois da saída de Juninho pelo Paredão, Davi pediu para ter uma conversa com Wanessa e se desculpou por algumas atitudes na casa. A cantora foi sincera e indicou o que ela entende serem erros de conduta do baiano.

"Você tem que pedir desculpas. Psiu é um cala a boca, falar alto é desrespeitoso e você tem uma coisa que me incomoda muito no seu jeito de ser. Quando algo dá certo pra você, você vira uma pessoa muito prepotente, como se Deus tivesse só do seu lado, isso eu acho falta de humildade", reclamou Wanessa.