Zilu sobre Wanessa no BBB: ‘Primeira vez que vejo lavando louça" | A TARDE

Wanessa Camargo surpreendeu a todos e foi anunciada como participante do Big Brother Brasil 24. Em seu primeiro dia na casa mais vigiada do Brasil, a cantora virou assunto após sua mãe, a Zilu Godoi, revelar que pela primeira vez a viu lavando louça. A empresária posou ao lado da televisão de sua casa enquanto mostrava uma cena em que a filha, que tem 41 anos, realizava a tarefa doméstica.

“Gente, é a primeira vez que eu vejo minha filha, Wanessa, lavando louça”, brincou na legenda da publicação, feita no Instagram.

O reality show estreou nesta segunda-feira, 8, e já contou com uma dinâmica ao vivo pela escolha de novos participantes e uma prova de resistência. Tudo sobre o BBB você confere no Portal A TARDE.

Wanessa é herdeira do cantor Zezé di Camargo, da dupla sertaneja com Luciano. Ela também foi casada por 17 anos com o empresário Marcos Buaiz, que tem patrimônio bilionário. Segundo o portal People With Money, a riqueza de Wanessa está estimada em R$ 185 milhões.