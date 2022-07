17º Congresso da Abraji realiza debate sobre ataques à democracia

O Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, promovido pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), chega à sua 17ª edição neste ano, que também marca os 20 anos da entidade. Profissionais e estudantes de jornalismo de todo o país voltarão a se reunir para trocar experiências em um dos eventos mais importantes da área na América Latina.

Neste ano, o evento contará com o modelo misto, e a programação do Congresso de 2022 está distribuída em cinco dias, de quarta-feira a domingo. Nos dias 3 e 4 de agosto, será realizada a parte on-line e gratuita do evento. Já a versão presencial e paga do Congresso acontecerá de 5 a 7 de agosto, na FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), em Higienópolis, São Paulo. O último dia do evento será totalmente dedicado à quarta edição do Domingo de Dados, com oficinas e palestras sobre jornalismo de dados, além de bastidores de investigações ligadas ao tema.

Especialistas do Brasil e do mundo discutirão temas como transparência pública, proteção e segurança, ataques à democracia, desinformação, racismo, inclusão e sustentabilidade, entre outros.



Depois de dois anos de eventos exclusivamente on-line devido à pandemia, o Congresso da Abraji volta ao modelo presencial, sem abrir mão de uma etapa virtual. Graças a esse formato inédito, o evento poderá proporcionar reencontros e momentos de networking, e ainda levar debates, cursos e oficinas de maneira acessível e gratuita a jornalistas e estudantes de todo o país.

Integrado à programação on-line do 17º Congresso da Abraji, acontecerá o IX Seminário de Pesquisa em Jornalismo Investigativo, em que pesquisadores apresentam seus trabalhos científicos, submetidos previamente à avaliação, e jornalistas recém-formados discutem seus trabalhos de conclusão de curso selecionados pela Abraji.

Atenção: É necessário preencher todos os campos do formulário de inscrição. Caso a pessoa já esteja inscrita na plataforma da Congresse.me, será preciso completar o cadastro.