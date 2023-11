17 estados e DF estão sob alerta de chuvas fortes e temporais | A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira, 17, um alerta para 17 estados e o Distrito Federal por causa da formação de uma frente fria vinda do Sul do país. O cenário deve gerar tempestades em todas as regiões do Brasil neste fim de semana.

Ainda segundo a previsão do (Inmet), o caso mais crítico deve ser registrado na região Sul., que tem enfrentado os impactos das fortes chuvas na última semana. No entanto, Centro-Oeste e Sudeste, regiões que sofreram a onda de calor, irão sentir os efeitos da frente fria.

Os temporais devem vir acompanhados com rajadas de vento e queda de granizo em São Paulo, Triângulo Mineiro e faixa oeste e sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

No sábado, 18, com a aproximação de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste, existe a chance de temporais com rajadas de vento, que podem variar entre 80 km/h e 100 km/h. No sul de Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, a possibilidade de queda de granizo é considerada elevada.

No domingo, 19, os temporais podem se espalhar pela área central do país devido ao aumento na convergência de umidade pelo continente, padrão que, aliado a atmosfera fortemente quente, úmida e instável, mantém o cenário.

Entre domingo e a próxima segunda-feira, 20, a previsão indica a ocorrência de grandes volumes de chuva em São Paulo – especialmente no centro-norte do estado, capital e Região Metropolitana, faixa litorânea e região do Vale do Paraíba –, sul de Minas Gerais, região da Zona da Mata mineira e no Rio de Janeiro.