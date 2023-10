26 concursos abrem inscrições esta semana; saiba detalhes | A TARDE

Foram abertas a partir desta segunda-feira,2, as inscrições para 26 concursos e processos seletivos em todo o Brasil. Esta janela de oportunidades é, sem dúvidas, uma das mais relevantes do ano, com um grande volume de certames ofertados.

Ao todo, os processos disponibilizam mais de 2 mil vagas. Desde oportunidades para quem possui ensino fundamental até vagas para especialistas com formação superior, há espaço para todos os perfis de candidatos.



Confira a lista completa de concursos:



Segunda-feira, 2 de outubro



Câmara de Gastão Vidigal SP 5 vagas

Censipam BR 200 vagas

CGE PB PB 12 vagas

CIM Polinorte ES Várias

CNPq BR 50 vagas

ILHABELAPREV SP 6 vagas

Prefeitura de Lavras MG 80 vagas

Prefeitura de Muriaé MG 1 vaga

Prefeitura de São Pedro da Aldeia RJ 294 vagas

Prefeitura de Taió SC 6 vagas

Prefeitura de Viçosa MG 139 vagas

TJ PR PR Várias

TST DF 310 vagas

UEMG MG 12 vagas

Quarta-feira, 04 de Outubro de 2023

Câmara de Turilândia MA 10 vagas

IMIP PE BR 6 vagas

Prefeitura de Anchieta ES 1 vaga

Prefeitura de Brusque SC 129 vagas

Prefeitura de Campina Grande do Sul PR 20 vagas

Quinta-feira, 05 de Outubro de 2023

Prefeitura de Alexânia GO 400 vagas

Prefeitura de Camaçari BA 138 vagas

UFCAT GO 72 vagas

UFDPar PI 66 vagas

UFNT TO 59 vagas

UFR MT 51 vagas

Unicamp SP 22 vagas