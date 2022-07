95% dos infectados com varíola dos macacos no Brasil são homens

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 29, o Ministério da Saúde apresentou o perfil as pessoas no Brasil que foram infectadas pela varíola dos macacos. Segundo a pasta, 95% dos casos são de homens e os mais afetados pela doença têm a idade média de 33 anos.

O secretário de Vigilância em Saúde da pasta, Arnaldo Medeiros, durante a coletiva destacou a importância da ida ao médico no caso de a pessoa sentir algum dos sintomas da monkeypox. Além disso, ele detalhou o histórico da doença, bem como os sinais e sintomas e as formas de tratamento.

“Ao surgirem os sintomas da varíola símia, não fique em casa, procure atendimento médico. Essa é a principal recomendação”, pontuou Medeiros.

Ainda nesta sexta-feira, 29, mais cedo, o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte por varíola dos macacos no Brasil. O óbito foi registrado na quinta, 28, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. De acordo com a pasta, o paciente era um homem com baixa imunidade.

O último boletim divulgado pelo órgão nacional mostra que o Brasil registrou até agora 1.066 casos da doença, em 16 estados. São Paulo tem a maior quantidade, com 823. A Bahia tem cinco casos confirmados.

A pasta começou a tratar a varíola dos macacos como “surto” após o Brasil ultrapassar a marca de 1 mil casos da doença. Em um texto divulgado nesta quinta-feira 28, o Ministério da Saúde anunciou a ativação de um Centro de Operações de Emergência (COE) com o objetivo de acompanhar o comportamento da enfermidade no país.

Como prevenir

Para prevenir a varíola dos macacos, é recomendado:

Evitar o contato próximo com pessoas diagnosticadas com varíola dos macacos;

Evitar tocar nas bolhas ou entrar em contato com a roupa e objetos de uso pessoal de pessoas que possuem sinais e sintomas de varíola dos macacos;

Desinfetar e lavar bem as mãos com água e sabão;

Usar máscaras de proteção.

Sintomas

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), há quadros diferentes de sintomas para casos suspeitos, prováveis e confirmados. Passa a ser considerado um caso suspeito qualquer pessoa, de qualquer idade, que apresente pústulas (bolhas) na pele de forma aguda e inexplicável e esteja em um país onde a varíola dos macacos não é endêmica. Se este quadro for acompanhado por dor de cabeça, início de febre acima de 38,5°C, linfonodos inchados, dores musculares e no corpo, dor nas costas e fraqueza profunda, é necessário fazer exame para confirmar ou descartar a doença.

Transmissão

A varíola dos macacos pode ser transmitida de pessoa para pessoa por meio do contato com secreções respiratórias que são liberadas ao tossir ou falar por exemplo, além disso, a transmissão também pode acontecer por meio do contato direto com as secreções das bolhas e feridas causadas pelo vírus da varíola dos macacos, ou por meio do contato com objetos contaminados.

Tratamento

Normalmente não é necessário realizar tratamento específico para a varíola dos macacos, já que os sintomas da doença costumam desaparecer após algumas semanas. No entanto, em alguns casos, o médico pode indicar o uso de medicamentos para aliviar os sintomas mais rapidamente.