Ação de Black Friday provoca confusão e deixa 16 feridos; veja | A TARDE

Uma confusão ocorrida em uma loja no centro comercial de Macapá, no Amapá, deixou pelo menos 16 feridos e uma pessoa em estado grave durante o lançamento da "Black Friday" do estabelecimento. O caso foi registrado na noite desta sexta-feira, 10, e ganhou grande repercussão nas redes sociais.

Um vídeo do sistema de segurança da loja de eletrodomésticos mostra o momento em que os portões do local são abertos para a entrada dos clientes. Dezenas de pessoas já formavam uma fila no lado de fora do estabelecimento e quando são liberadas para entrar começa o corre-corre.





O vídeo mostra que os clientes disparam em direção aos itens que estão em promoção na loja. Na porta, várias pessoas começam a se empurrar na tentativa de conseguir alcançar os produtos. Em certo momento do vídeo, diversos clientes aparecem jogados no chão após terem sido pisoteados durante a confusão generalizada.



Acalmados os ânimos, os clientes conseguiram levantar, no entanto, vários deles precisaram de atendimento médico por terem se machucado na situação. Algumas pessoas que tiveram as pernas pisoteadas precisaram ser carregadas e colocadas na ambulância chamada para atender a ocorrência. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados para o local.