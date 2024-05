Ação policial cumpre mais de 200 mandados contra membros de facções | A TARDE

Uma operação policial foi deflagrada nesta quinta-feira, 16, para combater o tráfico de drogas e o crime organizado no estado de Minas Gerais. A ação, batizada de Peloponeso, cumpre 201 mandados contra integrantes de facções e é realizada por cerca de 450 agentes das polícias federal, militar, civil e penal.



Segundo informações da Polícia Federal (PF), a operação cumpre 105 mandados de prisão preventiva e 96 mandados de busca e apreensão nas cidades Juiz de Fora (MG), Além Paraíba (MG), Volta Grande (MG), Contagem (MG), Itaperuna (RJ), Carmo (RJ) e Sapucaia (RJ). O cumprimento de mandados de prisão também ocorrem em unidades prisionais localizadas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.



Ainda de acordo com a PF, os alvos dos 201 mandados são pessoas ligadas a facções criminosas com atuação em vários estados. Um deles é o líder, no estado de Minas Gerais, de uma facção criminosa do Rio de Janeiro.

Um dos alvos é o líder, no estado de Minas Gerais, de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. | Foto: Divulgação/Polícia Federal

A PF ainda destacou que, além dos mandados, houve o sequestro judicial de dois imóveis localizados no Rio de Janeiro, avaliados em R$ 1,5 milhão, e de um veículo blindado. Foi ainda determinado o bloqueio judicial de valores de 23 investigados. Dentre estes, há membros de facções criminosas com atuação no estado do Rio de Janeiro.



Entre os presos está um foragido das justiças matogrossense e tocantinense, além de lideranças regionais das facções criminosas investigadas com diversas condenações judiciais pela prática dos crimes de tráfico de drogas e integração em organização criminosa.

Publicações relacionadas