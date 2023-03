Acidente com influenciador Toguro termina com motociclista morto

Um acidente entre um carro e uma moto deixou um homem morto, no início da madrugada deste sábado, 4, na Linha Amarela, no Rio de Janeiro. Testemunhas contaram que o motorista do carro é o influenciador fitness Tiago Toguro.

Segundo os relatos, Toguro vinha pela Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, quando perdeu o acesso para a Avenida Brasil. Para recuperar a saída perdida, ele teria dado marcha ré, quando colidiu com a moto.

Em nota, a Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, informou que equipes foram acionadas e atestaram o óbito do motociclista. A Defesa Civil esteve no local e removeu o corpo para o IML.

O influenciador ainda não se pronunciou sobre o caso.

Sobre Toguro

Tiago Toguro começou a ganhar destaque na web nos últimos anos, com vídeos sobre musculação e vlogs variados nos canais de YouTube: o Em Busca do Shape Inexplicável e Mansão Maromba.

Além dos conteúdos envolvendo o mundo fitness, Toguro ganhou ainda mais notoriedade ao gravar vários vídeos de humor. Geralmente, nos vídeos, se passa uma cena em que uma pessoa está menosprezando a outra e ele aparece, do nada, para dar uma lição de moral em quem está sendo rude.

Os seus dois canais, juntos, somam quase 8 milhões de seguidores. Já a sua conta do Tiktok bateu 4,3 milhões recentemente. No Instagram, Toguro conta com 6,2 milhões de fãs.