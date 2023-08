Acidente com ônibus de torcedores do Corinthians deixa 8 mortos em MG

Um acidente envolvendo um ônibus com torcedores do Corinthians na madrugada deste domingo, 20, deixou oito pessoas mortas. O veículo, que transportava 48 passageiros, capotou na Rodovia Fernão Dias, altura do Km 520, em Igarapé, Grande Belo Horizonte-MG.

O grupo voltava para a capital paulista, após empate entre Cruzeiro e Corinthians por 1 x 1 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros paulista, além das sete vítimas, 10 pessoas ficaram presas às ferragens.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dos bombeiros contaram com o auxílio de helicópteros para socorrer as vítimas.