Acidente em ônibus de excursão religiosa deixa 12 mortos em SP | A TARDE

Doze pessoas morreram após um acidente de ônibus na Rodovia Deputado Cunha Bueno (SP-253), em Guatapará, no interior de São Paulo, na tarde deste domingo, 1º. O veículo, que fazia uma excursão religiosa, teria perdido o controle por consequência da forte chuva que atingiu a região. A informação é da Prefeitura de Belo Monte.

A suspeita inicial é que o excesso de água na pista teria feito o ônibus aquaplanar e capotar. Após o acidente, duas equipes do Corpo de Bombeiros e 10 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o atendimento da ocorrência.

De acordo com informações, pelo menos 26 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças e idosos. O ônibus, com 34 passageiros, seguia de Tambaú para Monte Alto, na região de Ribeirão Preto.

Em nota, a Prefeitura de Monte Alto decretou luto oficial. "Este é um dos momentos mais tristes de nossa centenária história. Nossa equipe se mobilizou ao longo da noite em várias frentes”, disse.

O Santuário Nossa Senhora Aparecida também divulgou uma nota neste domingo. “Na noite desse domingo, 01 de outubro, recebemos, com pesar, a notícia do acidente com um ônibus que transportava romeiros que vieram de Monte Alto-SP para visitar nossa querida Tambaú, o Santuário e o Beato Donizetti. Os padres, religiosas, seminaristas e toda a comunidade de Tambaú estamos em oração pelas famílias", publicou.