Acidente entre caminhão e carros deixa um morto e 8 feridos na BR-242 | A TARDE

Um acidente envolvendo um caminhão e três carros deixou uma pessoa morta e oito feridas neste sábado, 11, na BR-242, na altura do KM-872, próximo ao Rancho Liberdade, na região oeste do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um SUV seguia em direção à cidade de Luís Eduardo Magalhães, quando bateu de frente com um caminhão-baú que viajava, no sentido contrário, para a cidade de Barreiras.

O condutor do veículo acabou perdendo o controle e bateu em mais dois carros que seguiam para Barreiras. Em um dos carros, viajavam duas pessoas e no outro quatro, entre elas uma criança.



A Superintendência de Trânsito de Luís Eduardo Magalhães (SUTRANS), três ambulâncias do município e duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram atendimento às vítimas. Duas pessoas foram encaminhadas para o Hospital do Oeste/HO, em Barreiras, e outras quatro para a UPA em Luís Eduardo Magalhães.

O Corpo de Bombeiros também precisou ser acionado para retirar duas vítimas das ferragens, uma delas o motorista da SUV que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia e removeu o corpo do motorista para o DPT de Barreiras. Ainda não se sabe a causa do acidente.

