Acidente entre ônibus e trem deixa 13 feridos no Rio de Janeiro

Treze pessoas ficaram feridas após um ônibus bater em um trem, em uma passagem de nível na Estrada Miguel Pereira, em Japeri, no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 18. As informações do número de feridos são do Estadão.

De acordo com a Supervia, o ônibus, que estava lotado no momento do acidente, avançou o sinal na passagem de nível. A concessionário alertou para o risco de não parar em cruzamentos. “Todas a passagens regulares são sinalizadas de acordo com as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)”, disse a concessionária.

Conforme o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados às 4h47 para a Rua Lenir Ferreira, no Centro do município.

Já a Transportes Blanco, empresa do ônibus, informou que colabora com a investigação da polícia que indicará as causas do acidente. “A empresa também abriu um procedimento interno para apurar a conduta do seu motorista, uma vez que mantém treinamentos regulares a seus profissionais”, disse.