Acusado de estuprar fiéis, influencer evangélico Victor Bonato é solto | A TARDE

O influenciador evangélico Victor de Paula Gonçalves, mais conhecido como Victor Bonato, saiu da prisão nesta quinta-feira, 16, após quase 60 dias. Acusado de estupro por três fiéis, ele é fundador de um movimento religioso voltado para jovens de Alphaville, bairro nobre de Barueri, no interior de São Paulo.

No processo, a 2ª Vara Criminal de Barueri rejeitou um pedido do Ministério Público de São Paulo para converter a prisão temporária do acusado em preventiva. A ação corre em segredo de Justiça.

“É evidente que a declaração de uma reforça a outra, mas há detalhes na declaração de uma que não se harmoniza com a declaração da outra. Há também detalhes da declaração delas que não se mostram consistentes para sustentar um processo judicial”, disse o magistrado Fábio Calheiros.

Bonato utilizou suas redes sociais para publicar uma foto na frente da Cadeia Pública de Carapicuíba, onde estava preso. "A Justiça foi feita", disse o suspeito.