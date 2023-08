Acusado de matar cantor do ‘The Voice Brasil Kids’ é preso em PB

Um homem suspeito de matar com 15 tiros o cantor Tuca Almeida, que participou do 'The Voice Brasil Kids' em 2018, foi preso nesta quarta-feira, 24, em um apartamento de luxo em João Pessoa, Paraíba.

Além da morte de Tuca, ele era procurado em Pernambuco ainda por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas e ao menos outros 11 homicídios.

O crime contra o participante do reality show aconteceu em 2020, em Jaboatão dos Guararapes, em Recife, quando o garoto tinha apenas 15 anos. Segundo a Polícia Militar, Tuca foi atingido por 15 disparos.

Léo Maruim é apontado como um dos líderes de uma facção ligada diretamente ao PCC (Primeiro Comando da Capital). Ele já havia sido preso em 2005 por associação criminosa, homicídio, roubo e tráfico de drogas, foi condenado a 41 anos de reclusão, teve o direito de cumprir a prisão em regime aberto autorizado, mas nunca retornou à cadeia.