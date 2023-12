Acusado de matar casal executivo da Shell é preso | A TARDE

O homem identificado como Josiel da Conceição dos Santos, acusado de matar um casal de executivos da Shell com um pé de cabra foi preso em rua da zona oeste do Rio de Janeiro. Zera Todd e Michelle Staheli estavam dormindo no quarto, quando tiveram a casa invadida pelo acusado.

O casal foi morto em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Josiel tinha trabalhado como caseiro em uma residência próxima e estudou os hábitos das vítimas antes do crime, de acordo com o jornal Metrópoles.

Todd e Staheli haviam chegado ao Brasil três meses antes, quando vieram da Arábia Saudita, onde prestavam serviço para a petroleira. O crime aconteceu em 2003 e completou 20 anos no mês passado.

Josiel foi preso em 2004, depois de invadir outra residência no mesmo condomínio. Na época, ele confessou o crime alegando motivos financeiros e vingança. De acordo com o acusado, ele teria sido vítima de racismo de Staheli, mas a alegação não está comprovada.

O homem cumpriu 10 anos de prisão e, em 2014, foi transferido para o regime semiaberto. Em 2018, foi beneficiado com a prisão domiciliar. No entanto, em 2019, teve novo mandado de prisão expedido e não foi localizado.

Desde então, era considerado foragido pela Justiça, mas foi preso na sexta-feira, 15, em uma rua do Rio.