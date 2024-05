Adoção por casais homoafetivos cresce 113% em quatro anos no Brasil | A TARDE

O número de adoções por casais homoafetivos no Brasil cresceu 113% em quatro anos, desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou o direito para este público, em 2015. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-BR).

Mais de 50 mil crianças foram registradas por casais homoafetivos no Brasil entre os anos de 2021 e 2023. A associação remete o aumento das adoções à maior aceitação da diversidade e o reconhecimento de direitos deste público.

“Com decisões judiciais e legislações mais inclusivas, os casais homoafetivos encontram menos barreiras para iniciar o processo de adoção, o que tem contribuído para o aumento dessas adoções em todo o país. Isso reflete no atual cenário brasileiro”, disse Arpen.

O crescimento, segundo a associação, também está associado ao desempenho das organizações não governamentais e movimentos sociais ao promover a conscientização sobre a capacidade e o desejo desses casais de adotar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Para Fernanda Barretto, presidente do IBDFAM/BA, apesar desse progresso, ainda há desafios pela frente como a resistência e discriminação durante o processo de adoção.

“O aumento das adoções por casais homoafetivos representa não apenas uma conquista para a comunidade LGBTQIA+, mas também um avanço significativo em direção a uma sociedade mais inclusiva e justa. À medida que mais casais do mesmo sexo encontram apoio e oportunidades para formar famílias, o Brasil testemunha uma transformação profunda em suas estruturas familiares e sociais, destaca a representante.