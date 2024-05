Adolescente mata família e fica com os corpos em casa por três dias | A TARDE

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, na madrugada desta segunda-feira, 20, após confessar à polícia ter matado o pai, a mãe e a irmã. O crime aconteceu na casa da família, na Zona Oeste de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente ligou para a Polícia Militar na noite de domingo, 19, e afirmou que havia matado os familiares usando a arma de fogo do pai, que era da Guarda Civil Municipal na cidade de Jundiaí. Os policiais foram até a casa da família e encontraram os corpos e o adolescente.

O adolescente foi encaminhado para a delegacia, onde afirmou que sempre teve desentendimentos com seus pais, que eram adotivos. Segundo ele, na quinta-feira, 16, os pais "o teriam chamado de vagabundo, tiraram seu celular e, não podendo [o adolescente] usar o aparelho para fazer uma apresentação da escola, planejou a morte", segundo consta no boletim de ocorrência.

O adolescente ainda relatou que foi para a academia após matar os dois. Ao retornar, esperou pela mãe, que foi assassinada assim que viu os corpos do marido e da filha. O adolescente ainda colocou uma faca no corpo da vítima no dia seguinte.

Os corpos de Isac Tavares Santos, 57 anos, Solange Aparecida Gomes, 50 anos, e Letícia Gomes Santos, de 16 anos, foram encontrados com marcas de tiros efetuados por uma pistola e já estavam em processo de decomposição quando foram encontrados, informou a polícia.

