Adolescente mata pais e irmã após discussão | A TARDE

Um adolescente de 16 anos matou os pais adotivos e a irmã a tiros após uma briga em família, na Vila Jaguara, na zona oeste de São Paulo, na sexta-feira, 17. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a discussão ocorreu após o jovem ter o celular e o computador tomados.

O adolescente ligou para a polícia e comunicou o fato. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o autor do crime relatou que tinha uma relação difícil com os pais, marcada por recorrentes desentendimentos.

Na quinta, 16, em uma nova discussão, os pais teriam chamado o filho de vagabundo e tomado o celular em seguida. Por causa disso, o jovem teria faltado a uma apresentação na escola.

O jovem usou a arma do pai, que era guarda civil, para atirar na família, testando o revólver na cama dos pais na sexta-feira, 17.

A primeira vítima foi o pai, baleado pelas costas. Na sequência, o adolescente atirou na irmã. Por volta das 19h, o autor dos disparos abriu o portão de casa para a mãe e atirou nela. O crime só foi comunicado no domingo, 19, e os corpos foram encontrados em estado de decomposição.

O caso foi registrado no 33° DP como ato infracional de homicídio, feminicídio, posse de arma e vilipêndio a cadáver. O jovem foi apreendido e levado para a Fundação Casa.

