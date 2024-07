Adolescentes são obrigadas a se prostituir pela própria mãe

As vítimas denunciaram a mãe nos dias 12 e 13 de junho - Foto: Elza Fiuza | Agência Brasil

Uma mulher foi presa na última quinta-feira (20), por explorar sexualmente as filhas adolescentes de 14 e 15 anos, e usar o dinheiro da prostituição para comprar drogas. A mãe, de 38 anos, reside no bairro Novo Aleixo, em Manaus.

De acordo com as autoridades, as duas adolescentes relataram que eram agenciadas pela própria mãe desde os 12 anos, e caso elas se recusassem a realizar o ato, a mulher ameaçava e agredia as meninas fisicamente.

Segundo a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as vítimas denunciaram a mãe nos dias 12 e 13 de junho, na companhia da tia paterna.