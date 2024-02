Agora ex-Richthofen, Suzane muda registro de sobrenome em cartório | A TARDE

Condenada por ter matado os pais, Suzane Louise von Richthofen, de 40 anos, resolveu tirar o sobrenome que herdou de Manfred e Marísia von Richthofen de todos os seus documentos, inclusive da carteira de identidade. Agora, ela se chama oficialmente Suzane Louise Magnani Muniz, sobrenome da avó materna.

A mudança no batismo ocorreu no dia 13 de dezembro do ano passado, quando ela visitou o cartório de Angatuba, no interior de São Paulo, e declarou união estável com o médico Felipe Zecchini Muniz, de 39 anos. Suzane conheceu o marido pelas redes sociais após deixar a Penitenciária de Tremembé.

O nome carregado por Suzane em documentos oficiais pertence à avó materna, Lourdes Magnani Silva Abdalla, que morreu em 2012, aos 92 anos. O "Muniz" ela pegou do companheiro, que herdou do pai, José Alonso Muniz, que também era médico e morreu em 2022.

O primeiro filho de Suzane com Felipe nasceu no dia 26 de janeiro de 2024, no entanto, o bebê só foi registrado três dias depois.