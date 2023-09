AGU vai notificar secretário por associar apreensão de drogas a Lula

A Advocacia-Geral da União (AGU) vai notificar, extrajudicialmente, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, a fim de retirar das redes sociais uma publicação em que associa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à apreensão de maconha em um município de São Paulo.

Segundo a AGU, “a notificação ressalta o caráter político das postagens, que veiculam fotos de tabletes da droga com adesivos do presidente, e adverte que, em caso de não cumprimento do pedido, a AGU adotará as medidas judiciais cabíveis para reparar o ato e responsabilizar o agente público pela conduta”.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que não recebeu a notificação citada. “Assim que isso ocorrer, o seu conteúdo será analisado para o devido posicionamento da pasta”, diz o texto.

Postagem do secretário nas redes sociais | Foto: Reprodução | Instagram