Ainda em estado grave, Mingau tem sedativos reduzidos

O músico Mingau, da banda Ultraje a Rigor, teve sedativos reduzidos. A informação foi divulgada neste domingo, 10, por meio de boletim médico do Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D'Or, em São Paulo.

O comunicado aponta que "foi iniciado processo de redução gradativa da sedação", neste sábado, 9. “Neste sábado, 9, foi iniciado processo de redução gradativa da sedação. O paciente segue sedado, sob ventilação mecânica e recebe suporte clínico para controle da pressão intracraniana. O quadro clínico permanece grave”, diz o texto.

Mingau realizou uma cirurgia na última quarta-feira, 6, que teve a finalidade de auxiliar no controle da pressão intracraniana. De acordo com a unidade, o procedimento durou cerca de 2h30 e foi indicado pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira.

O artista foi vítima de um tiro na cabeça quando passava de carro pela Praça do Ovo, no bairro Ilha das Cobras, em Paraty (RJ). Ele estava acompanhado por um amigo, que afirmou inicialmente que estavam indo comprar drogas. Depois, ele disse que a dupla seguia para uma lanchonete.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que o local é ponto de venda de drogas. De acordo com o delegado Marcello Russo, um traficante pode ter atirado no veículo por engano. Após o ferimento, o baixista passou por uma cirurgia de emergência com mais de três horas de duração.