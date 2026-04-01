BRASIL
Álbum da Copa do Mundo faz com que site da Panini fique fora do ar
Item colecionável será o mais caro da história dos álbuns
Siga o A TARDE no Google
A Panini anunciou, nesta quarta-feira, 1º, o início da pré-venda do álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026, porém, por conta da grande quantidade de pessoas acessando para comprar, o site da editora apresentou instabilidades.
No ínicio desta quarta-feira, 1º, ao tentar acessar a página de compra, o usuário encontrava o erro "Service Temporarily Unavailable".
Novo álbum é o mais caro da história
O álbum da Copa do Mundo de 2026, será composto por 48 seleções e será lançado oficialmente a partir do primeiro dia de maio.
Ao todo serão 980 figurinhas, quase 300 a mais do que a edição da Copa de 2022.
Porém, por conta do grande número de figurinhas, esse será o álbum mais caro das Copas do Mundo, custando:
- R$ 24,90 para capa brochura;
- R$ 74,90 para capa dura;
- R$ 79,90 para edições metalizadas.
Os pacotes das figurinhas também tiveram um aumento no preço, é estimado que seu valor seja de R$ 7 por unidade.
Por conta do aumento de colantes em cada pacote para sete, cada figurinha deve custar R$ 1.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes