Álcool e detergente? Não use esses ingredientes para limpar o óculos

- Foto: Reprodução

Para quem usa óculos, limpar as lentes é uma das tarefas mais sensíveis, pois uma vez sujas ou riscadas, a pessoa perde boa parte da visão. Para executar a limpeza, muitos usam álcool ou detergente, mas estes ingredientes danificam o material com o tempo.

A solução perfeita, no entanto, pode estar na cozinha.

Tudo o que você vai precisar é bicarbonato de sódio e vinagre branco. A mistura destes ingredites vai deixar as lentes limpas e reluzentes, mas sem danificar o vidro, como muitos outros produtos fazem.

Para preparar a solução, pegue um recipiente pequeno, misture uma colher de sopa de vinagre branco com duas colheres de água. Depois, adicione uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Vai criar uma espuma branca, mas sem problemas. Esta espuma atuará como um limpador suave que ajudará a remover manchas e marcas.

Utilize um pano limpo e macio, de preferência de microfibra ou sem fiapos. Mergulhe o pano na solução de vinagre e bicarbonato de sódio e com movimentos suaves e circulares, esfregue a mistura sobre a superfície do vidro. Evite pressionar com muita força para não danificar as lentes, principalmente se elas possuírem algum revestimento antirreflexo ou de proteção UV. Depois de terminar de limpar os cristais com a mistura, enxágue-os com um jato suave de água morna e seque bem com outro pano limpo.