Além de cantor, youtuber famoso morre em acidente com helicóptero

O trágico acidente aéreo envolvendo a colisão de dois helicópteros na manhã deste domingo (14), no Rio de Janeiro, resultou na morte do youtuber argentino Gaspar Prim, conhecido mundialmente como "Gaspi", de 23 anos. A informação foi confirmada pelas autoridades locais.

O influenciador digital, que soma cerca de 7,5 milhões de seguidores em suas redes sociais, estava na mesma aeronave que o cantor norte-americano Oliver Tree, outra vítima fatal da tragédia. No total, a colisão aérea provocou a morte de seis pessoas.

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Vítimas e voo internacional

Gaspi e Oliver Tree viajavam juntos no helicóptero de prefixo PP-MAC, que pertence à empresa Turfik Comércio de Frutas Ltda.

Dos seis mortos no acidente, cinco ocupavam esta aeronave, enquanto apenas o piloto operava o segundo helicóptero.

A lista oficial de vítimas fatais inclui:

Oliver Tree Nickel (passageiro)

Gaspar Prim "Gaspi" (passageiro)

Lucas Vignale (passageiro)

Lucas Brito Chaves (passageiro)

Alexandre Souza (piloto)

Charles Marsillac (piloto do segundo helicóptero)

O cantor Oliver Tree possuía quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

O artista estava em solo carioca como parte de sua turnê mundial; ele havia realizado um show em São Paulo no dia 6 de junho e tinha apresentação marcada em Lisboa, Portugal, para o dia 13 de julho.

A segunda aeronave envolvida, de prefixo PR-DJJ, era comandada por Charles Marsillac, descrito por pessoas próximas como um profissional "muito experiente e sério".

A colisão e o incêndio no Recreio

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, os dois helicópteros colidiram no ar antes de caírem sobre um pátio de veículos elétricos localizado na Avenida das Américas.

O impacto da queda e os vazamentos subsequentes provocaram um incêndio de grandes proporções, que destruiu ao menos 20 carros que estavam estacionados no pátio atingido.

A ocorrência mobilizou diversas forças públicas do Rio de Janeiro. Além dos bombeiros, equipes da CET, da Comlurb e do 31° BPM atuam no isolamento da área e na contenção dos danos.

O caso foi registrado e segue sob apuração na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que já solicitou a perícia técnica para o local.

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), informou que investigadores do SERIPA III já foram acionados para realizar a chamada Ação Inicial no local do acidente.

Em nota oficial, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lamentou o ocorrido, prestou solidariedade aos familiares e informou que está verificando a situação cadastral e a regularidade de ambas as aeronaves e dos pilotos envolvidos:

"A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informa que tomou ciência do acidente aéreo, envolvendo dois helicópteros, hoje, 14 de junho, no Rio de Janeiro, e está apurando a situação das aeronaves e pilotos envolvidos no caso. As investigações sobre as causas, por sua vez, serão conduzidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)."