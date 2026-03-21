Além do RG: Idosos precisam deste documento para viajar de graça

RG antigo ainda é aceito em todo o Brasil até fevereiro de 2032 - Foto: Divulgação/Governo do Paraná

A transição para a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) tem gerado dúvidas entre os brasileiros com mais de 60 anos. Embora o novo RG seja o foco das atenções por sua validade vitalícia para este público, existe um segundo documento obrigatório para quem deseja usufruir plenamente dos direitos garantidos pelo Estatuto da Pessoa Idosa: a Carteira da Pessoa Idosa.

Diferente do RG comum, este documento é a ferramenta oficial que comprova a renda e viabiliza benefícios econômicos imediatos, como a gratuidade em viagens entre estados.

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O que é a Carteira da Pessoa Idosa e quem deve emitir?

Regulamentada pelo Governo Federal, a Carteira da Pessoa Idosa é destinada a cidadãos com 60 anos ou mais que possuem renda individual de até dois salários mínimos. Para ter direito, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

Os principais benefícios incluem:

Viagens interestaduais gratuitas: Reserva de duas vagas por veículo (ônibus, trem ou barco).

Desconto de 50%: Caso as vagas gratuitas já estejam preenchidas, o idoso tem direito à metade do preço na passagem.

Prioridade em programas sociais: Facilita o acesso a benefícios municipais e estaduais.

A nova CIN e a validade para idosos em 2026

Para quem já completou 60 anos, a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) traz uma vantagem importante: validade indeterminada. Ao contrário dos adultos mais jovens, que precisam renovar o documento a cada 10 anos, o idoso que emitir o novo modelo não precisará mais se preocupar com prazos de expiração.

O RG antigo ainda é aceito em todo o Brasil até fevereiro de 2032, mas a migração antecipada é recomendada para evitar fraudes, já que a CIN utiliza o CPF como número único.

Como emitir os documentos em Salvador e região

Para garantir seus direitos, o cidadão tem dois caminhos principais:

Carteira da Pessoa Idosa: pode ser emitida de forma 100% digital pelo portal carteiraidoso.cidadania.gov.br utilizando a conta Gov.br. Caso prefira o atendimento presencial, deve procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo de sua residência.

Nova CIN: em Salvador e Região Metropolitana, o agendamento deve ser feito através dos postos do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão). A primeira via é gratuita.

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