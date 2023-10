Alemão teria pegado arma após moradores jogarem água nele

O ex-BBB Diego Alemão foi preso na manhã desta terça-feira, 26, por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi liberado em seguida após pagar uma fiança de R$ 4 mil. Um taxista afirmou em depoimento para a polícia que o famoso realizou ameaças após moradores de Ipanema jogarem água nele.

Alemão estaria andando na rua e brigando com algumas pessoas quando pegou a arma de fogo. Ainda de acordo com o taxista, o campeão do BBB7 pediu para ir à Barra da Tijuca. A corrida começou quando o famoso se acalmou. Ainda na viagem, o veículo foi parado e o empresário foi preso por porte ilegal de arma de fogo e munição.

O motorista relatou também que viu o momento em que Alemão entrou no carro armado. Segundo os policiais, Alemão falou que daria tiros em uma esquina de Ipanema. Ele também teria negado que a arma fosse dele ou do taxista.

Entorpecentes

O advogado de Alemão, Jeffrey Chiquini, afirmou nesta terça-feira, 26, que o ex-BBB estava sob efeito de entorpecentes quando saiu armado no Rio de Janeiro. Na saída da delegacia, o empresário ainda discutiu com a imprensa.

O profissional destacou também que Alemão foi vítima de um surto psicótico, tendo delírios de que estava sendo ameaçado e perseguido.