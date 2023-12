Alerta em Maceió: deslocamento de mina da Braskem é de 2,6 cm por hora | A TARDE

Uma mina da petroquímica Braskem em Maceió apresenta risco iminente de colapso. Segundo informações divulgada hoje pela Defesa Civil da cidade, o deslocamento vertical acumulado da mina é de 1,42 metro e a velocidade vertical é de 2,6 centímetros por hora, segundo informou a Defesa Civil da cidade nesta sexta-feira, 1º.



“Por precaução, a recomendação é clara: a população não deve transitar na área desocupada até uma nova atualização da Defesa Civil, enquanto medidas de controle e monitoramento são aplicadas para reduzir o perigo”, diz a nota da Defesa Civil.

A situação gerou o alerta máximo de órgãos da prefeitura, do governo de Alagoas e do Serviço Geológico do Brasil. A Braskem, por sua vez, diz que vem “tomando todas as medidas cabíveis para minimização do impacto de possíveis ocorrências”.

Esta semana, Maceió decretou estado de emergência após o alerta de “risco iminente de colapso” da mina 18, que é operada pela Braskem e fica no bairro de Mutange. A Defesa Civil de Maceió afirma que o colapso da mina da Braskem pode ocorrer a qualquer momento.

Estudos têm mostrado o aumento significativo na movimentação do solo na mina, indicando a possibilidade de rompimento e surgimento de um sinkhole, ou seja, uma enorme cratera pode ser aberta na região afetada. Após um período de estabilização, o deslocamento da mina começou a se intensificar nos últimos dias.